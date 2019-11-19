Yıldırım Uran anısına turnuva





İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, bu yılın başında aramızdan ayrılan İzmir'in yetiştirdiği unutulmaz teknik adamlardan Yıldırım Uran anısına minikler futbol turnuvası düzenliyor. 32 yıllık meslek yaşamında çok sayıda takım çalıştıran Yıldırım Uran için Yeşilyurt Sahası'nda düzenlenecek turnuva yarın başlayıp iki gün sürecek.

9-10 yaş kategorisindeki miniklerin mücadele edeceği turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra İzmirspor, Smyrna Atletik, Gümüşordu, Minikordu, İzmir 1461, Arslangücü, Bahçelievler ve Üçyol Gençlik takımları yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, Yıldırım Uran’ın İzmir ve Türk futbolunda iz bırakan bir isim olduğunu vurguladı.