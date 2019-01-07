Ekonomik darboğazdaki kulüplerin beklediği gün geldi...

10 milyar TL’yi bulan borçların yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesini kapsayan tarihi projenin tüm detaylarını TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, ASPOR ekranlarında anlatıyor...

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TFF Başkanı Yıldırım Demirören:

"Bugüne dek kamuoyunda büyük bir bilgi kirlilği oldu. Bugün bunu aydınlatmak istiyoruz. Türk futbolunun ve kulüplerinin kurtuluşu için tek sonuç olan bu konuya inandık, kararını verdik. Umarım devamını da getireceğiz. Bu kulüplerde yeni bir borçlanma değil. Mevcut borçların yapılanması. Bugün bu başlıyor. Bundan sonra en iyi şekilde götüreceğiz.''

TBB Başkanı Hüseyin Aydın:

"Sadece Ziraat Bankası değil, Türkiye'nin diğer bankaları da sporun içindeler. Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Çalışmalara başladık, el ele verdik. Sizlere bugün bu çalışmayı detaylı olarak anlatacağız."