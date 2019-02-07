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Yıldırım Demirören, UEFA Kongresi'ne katılmadı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA'nın İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen yıllık olağan kongresine katılmadı. Kongrede federasyonu TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ve bazı yönetim kurulu üyeleri temsil etti.

07 Şubat 2019, Perşembe 12:54
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Yıldırım Demirören, UEFA Kongresi'ne katılmadı

Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın 43'üncü yıllık olağan kongresi İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenaze töreni nedeniyle Adana'da bulunduğu için kongrede yer almıyor.

Demirören'in yokluğunda federasyonu TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ile bazı yönetim kurulu üyeleri temsil ediyor.

UEFA'nın 2019-2023 yılları arasındaki başkanının da belirleneceği kongrede mevcut başkan Aleksander Ceferin tek aday konumunda bulunuyor.

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