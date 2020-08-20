Takımın konaklama ve antrenman çalışmalarını gerçekleştirdiği Yıldırım Demirören Spor Tesisleri, 2020-2021 sezonu kamp programı öncesinde Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Nazilli Belediyesi sağlık servisine bağlı ekipler, kulübün merkezi olan konaklama ve antrenman çalışmalarını gerçekleştirdiği tesislerin içerisinde bulunan yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kullandığı çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, fitness salonu, soyunma odası, malzeme odası, çamaşırhane, teknik direktör, yardımcı antrenörlerin odası gibi birçok alanı dezenfeksiyon işlemlerinden geçirerek tüm ilaçlama işlemlerini tamamladılar.