Yıldırım Demirören ile 7 yıl

26 yıllık Riva özlemi bitti

Türkiye Futbol Federasyonu tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan ve 26 yıl önce TFF’ye kazandırılan arazide, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı ve Eğitim Tesisleri, 2014’te Yıldırım Demirören başkanlığında açıldı. Dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan törende kurdeleyi bizzat kesmişti.

Statlar ve yeni tesisleşme

Hükümetin yaptığı büyük yatırımlarla son yıllarda hemen her şehire yeni futbol stadyumları kazandırılırken, Riva Tesisleri’nden hareketle pek çok kulüp modern tesislere kavuştu. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu süreçte her zaman teşvik edici rol üstlendi.

Rekor yayın ihalesi

321 milyon Dolar olan yayın ihalesi bedeli 2016’daki ihale sonrası 500 milyon Dolar + KDV’ye çıkarıldı. Bu satış ile tüm kulüplerin gelirleri önemli bir oranda arttı. Türk futbolu bu sayede Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi haline geldi. Yıldırım Demirören 2012’de başkan olduğunda bütçe 245 milyon TL idi. 2018-2019 bütçesi 705 milyon 387 bin TL olarak gerçekleşti ve yaklaşık üç kat büyümeye imza atıldı. Federasyon tarihinin en parlak dönemi yaşandı.

Finallerin adresi Türkiye

2019 UEFA Süper Kupa finali Vodafone Park’ta oynanacak. 2020 Şampiyonlar Ligi Finali yenilenen Olimpiyat Stadı’nda yapılacak. Bu iki final Türkiye’ye kazandırılırken, EURO 2024 ev sahipliği ise adaylık dosyamız daha güçlü olmasına rağmen finalde Almanya’ya verildi.

VAR sistemi ve profesyonel hakemlik

Demirören Yönetimi’nin aldığı en önemli kararlardan biri de VAR sistemi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde ilk kez Profesyonel Hakemlik uygulamasını başlatırken tüm dünyayı etkisi altına alan, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) aynı sezon Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda son 16 turundan itibaren hayata geçirildi. VAR sistemi tartışılan pozisyonlara açıklık getirdiği gibi adaletli bir şekilde futbol mücadelesinin içinde yer aldı.

Anadolu kulüpleri şahlandı

TFF, 16 Şubat 2015’te 14 yabancı kuralını resmen açıkladı. “Yerli Teşvik Sistemi” olarak adlandırılan yeni kuralda kulüplerin, A takımlarında en fazla 28 futbolcu bulundurabileceği belirtilirken, en az 14 oyuncunun Türk Milli Takımı’nda oynamaya uygun olması gerektiği şartı konuldu. Uygulama sayesinde özellikle Anadolu kulüpleri, büyük takımlarla daha iyi yarışabilir düzeye geldi.

8 yıl sonra şampiyonaya

2002 Dünya Kupası’nda 3. olan A Milli Takımımız, 2008’de ise Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynamıştı. Milliler, Yıldırım Demirören’in başkanlığı döneminde EURO 2016’ya katılma başarısı gösterdi. Aynı zamanda A Milli Takım, Demirören döneminde Fatih Terim, Lucescu ve son olarak Şenol Güneş gibi en tecrübeli ve başarılı teknik direktörlere emanet edildi.

Bankalar Birliği anlaşması

Futbol kulüplerinin özellikle de 4 büyüklerin kanayan yarası olan borçlar konusunda Yıldırım Demirören, somut adımlar attı. 10 milyar TL’yi geçen toplam borçların yapılandırılması konusunda Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşma sağlanırken, çalışmalarda son noktaya gelindi.

Diğer özel projeler

-Paraşüt ve teşvik uygulaması ile alt ligler ve ligden düşen takımlara büyük destek sağlandı.

-Yerli teşvik kuralıyla birlikte Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Ozan Kabak, Mehmet Zeki Çelik gibi futbolcularımız Avrupa’nın önemli kulüplerinin yolunu tuttu.

-Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere’yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

-Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm faaliyetlerini bir merkezde toplama vizyonunun bir parçası olan ve “Futbol Vadisi” olarak tanımlanan Riva’daki yeni kamp merkezi ve idari binanın inşasına başlandı.

-Sponsor gelirleri 160 milyon Tl’ye kadar yükseltildi, TFF 15’in üzerinde sponsorla sözleşme imzaladı.

-Taraftar Kulübü ve Çocuk Kulübü projeleri hayata geçirildi. UEFA, TFF’nin Milli Takım Çocuk Kulübü projesini özel ödüle layık gördü.

-FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2017 ve 2019’da iki kez Türkiye’de düzenlendi.

-Türkiye Futbol Federasyonu ve Engelli Spor Federasyonları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve engelli futbolunun kalitesini arttırmak amacıyla Engelliler Koordinasyon Kurulu kuruldu.

-Türk futbolunda elektronik bilet (e-bilet) uygulamasına geçildi.

-TFF Meral-Celal Aras Spor Lisesi kuruldu.

-Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin Milli Takım ürünlerine ulaşımını kolaylaştırmak için uzun süredir planlanan online mağazasını açtı.

-Türkiye Futbol Federasyonu, Sesi Görenler Ligi ile UEFA’nın KISS (Knowledge Information Sharing Scenario) Pazarlama Ödülü’nü kazandı.

-Eğitimci, antrenör, futbolcu, tesis, altyapı konusunda önemli gelişmeler kaydedildi.

-Riva Avrupa futbol merkezi oldu. Her sene onlarca FIFA, UEFA ve ülke federasyonlarından ziyaretler oluyor.

-Aleksander Ceferin’in UEFA Başkanı olmasında Yıldırım Demirören’in desteği büyük rol oynadı. FIFA ve UEFA Başkanları ile çok sıcak ilişkiler kurulup Türk futbol tarihi lobi açısından en güçlü dönemini yaşadı.

-UEFA’da 11 kişi, 13 farklı kurulda yer aldı.

-Süper lig’de bir ilk gerçekleşti ve efsane futbol adamlarının isimleri sezonlara verildi. Yıldırım Demirören döneminde Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren, İlhan Cavcav ve lefter Küçükandonyadis sezonlara isimleri verilerek onurlandırıldı.

-Yıldırım Demirören döneminde TFF, gerek 15 Temmuz sürecinde gerekse terörle yapılan mücadelede daima devletimizin yanında oldu. Afrin ziyaret edilirken şehitlerimiz anısına özel maç organizasyonu yapılıp şehit ailelerine destek sağlandı.