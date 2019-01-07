Antalya Belek'te düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri'nde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, bir konuşma yaptı. Demirören, ilk yarıda harika bir sezon yaşandığını söyleyerek hakemlerin performanslarını değerlendirdi ve "Hiçbir takıma hiçbir hakemimizi feda etmeyiz" açıklamasında bulunarak, onların arkasında olduğunu ifade etti.

"HAKEMLERİMİZ HAKARETE ALKIŞLA KARŞILIK VERSİN"

Demirören, "Tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum. VAR sayesinde mükemmel bir ilk yarı geçirdik. Galatasaray-Konyaspor maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Buradan şunu söyleyeyim. Hiçbir takım için hiçbir hakemimizi feda etmeyiz.

Bir hakeme bu kadar kolay hakaret veya küfür edilemez. Bu konuda bütün hakemlerimizin artık kendisine edilen hakaretlere karşı aksiyon almasını istiyoruz. Kendisine yapılan hakareti alkışlasınlar, alkışlasınlar ki onların seviyesine düşmesinler, ne kadar üst seviyede olduklarını göstersinler. Sayın bakanım sizden bir ricam var. Artık bu konuda hukuk yolları işletilsin, gerekenler yapılsın." sözlerini sarf etti.