Yıldırım Demirören: Galatasaray için uğraşıyoruz

İstanbul Shangri Bosphorus Otel'de, Kulüpler Birliği Vakfı'nın evsahipliği ile başlayan zirveye, TC Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIFA İcra Kurulu Üyesi Şenes Erzik, TFF Başkanı Yıldırım Demirören,

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim

, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

, Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer ve yurt dışından bir çok yabancı futbol adamı katıldı.









Zirve, evsahibi konumunda olan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı

Göksel Gümüşdağ

'ın konuşması ile başladı. Göksel Gümüşdağ yaptığı açılış konuşmasında tüm katılımcılara 'hoşgeldiniz' dedi Göksel Gümüşdağ 'Katılımcılara Türk Futbolu'nun gelişimi ve ilerlemesi için konuları tartışarak, kulüplerimizin maddi durumunu konuşmak üzere futbolun tüm paydaşları burada toplandık" dedi.









BAKAN KILIÇ: ALT YAPI NEFES ALDIRACAK









Gençlik ve Spor Bakanı

Akif Çağatay Kılıç

ise Futbol Zirvesi oturumunda yaptığı konuşmada, "Böyle bir zirvenin organize edilmesi konusunda Kulüpler Birliği Başkanı'na çok teşekkür ederim. Külüplerimizin sorunları, onları nasıl daha ileriye taşırız bunları dile getireceğiz. Ama en önemlisi futbolun ilerlemesi için atılacak adımlardır. Buradan çıkacak mesajlar Dünya'nın dört bir tarafına da ulaşacaktır. Yeryüzünde futbol en üst seviyede.









Sosyal medya da futbol en çok futbolun konuşulduğunu biliyoruz. Bir de parantez açmak istiyorum. Diğer spor branşlarına da ilgiyi artırmakta görevimiz olmalı. 3 milyar 200 milyon maliyetle 29 stad projesi yapılmakta ve bitmektedir. Futbol kulüplerimizin durumu hakkında ciddi emareler var. Kulüpler Yasası son halini almak üzere. Bu yasal alt yapı oluştuktan sonra yeni hamleler peşi sıra gelecektir. Ekonomik tedbirlerden sonra herşeyin yerli yerine oturacağını alt yapıyı sağlam oluşturduktan sonra gayet iyi nefes alacağız.









Elbette, Haziran ayında başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir final oynamayı hayal de etmiyor değiliz. Birlik ve beraberlik ve ortak azmimiz olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz, başedemeyeceğimiz bir olay yoktur." şeklinde konuştu.

DEMİRÖREN: HAYALİMİZ GERÇEK OLDU









Futbol Federsyonu Başkanı

Yıldırım Demirören

de Futbol Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün çok mutluyuz. Hep beraber buradayız. Gümüşdağ'ın benim de hayalim olan Süper Lig A.Ş'yi hayata geçirdik. Bayern Münih 20 milyon Euro'yu havuz bozulmasın diye fedakarlık etti. Kulüpler ekonomik yapısını düzeltmeli. Borçları kulüpler artık bir düzene koymalı. Kulüplerin banka borçlarının yapılması konusunda da Sayın Bakanımızdan rica etmekteyiz. Ayrıca hakemleri artık tartışmayalım. Hakemleri konuşarak futbolu ilerletemeyiz" dedi.









"Galatasaray için uğraşıyoruz"









Finansal Fair Play konusuna da değinen Demirören, "Borç batağından kurtulmamız lazım. Şu an Galatasaray için uğraşıyoruz ama sıra diğer kulüplerimize de gelecek" açıklmasını yaptı.





CHELSEA VE ATLETICO DA VAR









Gün boyu devam edecek organizasyonda saat 14.45’teki Yeşil Oturum’da yeni nesil medya tüketimi, futbolun marka değeri ve sponsorluk yönetimi konusunda Barcelona eski Pazarlama Direktörü Esteve Calzada, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ve Youtube direktörü Steve Nutall konuşacak. Son olarak Kırmızı Oturum’da yayıncı ilişkileri, yayın hakları ve kaliteli prodüksiyonlar konusunda Premier League eski yayın direktörü Phil Lines, Fox Sports Başkan Yardımcısı Frank Rutten ve M.City Medya Direktörü Joe Binding deneyimlerini paylaşacak.





4 adımda toplantıya bakış









- Türk futboluna büyük bir adım atlatacak toplantı 4 büyük oturumda gerçekleştirilecek. Zirvenin başlıca başlıca gündem maddelerini ise işte buu konular oluşturacak:









1-Liglerin zirveye bakış açısı





2-Kulüplerin zirveye bakış açısı





3-Yeni nesil medya tüketimi, futbolun marka değeri ve sponsorluk yönetimi





4-Yayıncı ilişkileri, yayın hakları ve kaliteli prodüksiyonlar









Zirvede önemli simalar





BU ADAMLAR NİYE DİNLENMELİ?









Esteve Calzada:





- Barcelona Eski Pazarlama ve Ticari İlişkiler Direktörü:





- Barcelona’da üst düzey görevlerde yer aldı. Katalan temsilcisinin gelirlerinin artmasında büyük pay sahibi. Barça’nın gelirlerini üçe katlayarak kulüp tarihinin rekorunu kırdı.









Peter Kanyon:





Chelsea ve Manchester United’ın Eski CEO’su:





- Premier League’in en önemli yöneticilerinden biri. Manchester United ve Chelsea’de yaptıklarıyla dünya çapında bir isim. Sporda ikon yaratma trendini yaratanların başında geliyor.





Nic Coward:





Premier League Futbol Federasyonu Genel Sekreteri:





- İngiltere Premier League’in küresel gelişiminde aktif rol oynayan isimlerin başında geliyor. Özellikle kulüplerin şirketleşme aşamalarında büyük tecrübe sahibi.





MelcIor Soler:





La Liga Görsel ve İşitsel Alan Direktörü:





- İspanya La Liga’nın televizyon yayın hakları konusunda kaderini değiştiren adam. Vizyoner bakış açısıyla İspanya Ligi’nin dünya çapında bir pazar haline getirdi.









Phil Lines:





Premier League Uluslararası Eski Yayın ve Medya Direktörü:





- İngiltere’nin en pahalı lig olmasında ve ligin dünya çapında izlenirliğinin artmasında aktif rol aldı.