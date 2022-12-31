2022 yılını acısıyla tatlısıyla bitirirken 2023 yılına yepyeni umutlar ve dileklerle başlamak istiyoruz. Yeni yıla evinde girecekler için en büyük eğlencelerden biri, televizyon ekranlarında yayınlanan programlar oluyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar, yılbaşı gecesi televizyonda ekranlara gelecek. Yılbaşı gecesini evde geçirecek olan vatandaşlar da 2022'nin son günündeki yılbaşı programlarını araştırıyor. Peki, YılbaşıYılbaşı gecesi televizyonda hangi kanalda, hangi programlar, diziler var? Kanal D, TRT 1, TV8, ATV, Show TV, Star TV güncel yayın akışı belli oldu mu? 31 Aralık 2022 Cumartesi tv yayın akışı programı ve detaylar haberimizde.

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yılbaşı gecesi bugün televizyonda hangi kanalda hangi programlar, diziler var? 31 Aralık 2022 Cumartesi tv yayın akışı programı:

Yılbaşı gecesi Kanal D'de hangi program var?

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" ile çok özel anlar yaşanacak. Eğlencenin zirve yapacağı gecede birbirinden özel isimler sahne alacak. 2023 coşkusu yılbaşı gecesi Kanal D'de yaşanacak!

Kanal D güncel yayın akışı:

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın mutfağı

14:00 O Kız

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Yılbaşı gecesi TRT 1'de hangi program var?

31 Aralık Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı dizisi yayınlanacak.

TRT 1 güncel yayın akışı:

09:35 Hayallerinin Peşinde

10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

16:30 Örümcek Adam Eve Dönüş

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Yılbaşı gecesi TV 8'de hangi program var?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye her yeni yıl öncesi olduğu gibi bu yılda da sürpriz konuklarla ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek.

TV8 güncel yayın akışı:

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Sıfırıncı Gün

13:15 O Ses Türkiye

17:45 Konuşanlar Özel

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023

Yılbaşı gecesi ATV'de hangi program var?

ATV, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

ATV güncel yayın akışı:

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:30 Şirinler: Kayıp Köy

15:15 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Yılbaşı gecesi Show TV'de hangi program var?

Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a bu yıl sürpriz isimler konuk oluyor. ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde; Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy ve İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Show TV güncel yayın akışı:

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yılbaşı Sürprizi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Yılbaşı gecesi Star TV'de hangi program var?

İbo Show Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık Cumartesi akşamı Star’da olacak. Gülben Ergen, İrem Derici, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Dilan Çıtak Tatlıses, Latif Doğan, Mahmut Tuncer, Şafak Sezer, Sinan Akçıl, Özgür Alter ve oryantal Didem gibi çok sayıda ünlü ismi ağırlayacak olan İbo Show yeni yıla özel bir bölümle girecek.

Star TV güncel yayın akışı:

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Yerli Dizi Tekrar

15:45 Çöp Adama

18:45 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İbo Show