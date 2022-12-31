Yılbaşı gecesi bugün televizyonda hangi kanalda hangi programlar, diziler var? 31 Aralık 2022 Cumartesi tv yayın akışı programı: Kanal D, TRT 1, TV8, ATV, Show TV, Star TV güncel yayın akışı
2022'nin son gününde yılbaşı gecesini evinde geçirecek olan vatandaşlar, 31 Aralık 2022 Cumartesi tv yayın akışı programını ve "Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar, diziler var? Kanal D, TRT 1, TV8, ATV, Show TV, Star TV güncel yayın akışı belli oldu mu? sorularının yanıtları merak ediyor. Yılbaşı gecesine özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyonda ekranlara gelecek. Günlük akışın ertelendiği yılbaşı gecesinde tv kanalları eğlenceyi izleyicilerinin ekranlarına taşıyacak.
2022 yılını acısıyla tatlısıyla bitirirken 2023 yılına yepyeni umutlar ve dileklerle başlamak istiyoruz. Yeni yıla evinde girecekler için en büyük eğlencelerden biri, televizyon ekranlarında yayınlanan programlar oluyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar, yılbaşı gecesi televizyonda ekranlara gelecek. Yılbaşı gecesini evde geçirecek olan vatandaşlar da 2022'nin son günündeki yılbaşı programlarını araştırıyor. Peki, YılbaşıYılbaşı gecesi televizyonda hangi kanalda, hangi programlar, diziler var? Kanal D, TRT 1, TV8, ATV, Show TV, Star TV güncel yayın akışı belli oldu mu? 31 Aralık 2022 Cumartesi tv yayın akışı programı ve detaylar haberimizde.
Yılbaşı gecesi Kanal D'de hangi program var?
Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" ile çok özel anlar yaşanacak. Eğlencenin zirve yapacağı gecede birbirinden özel isimler sahne alacak. 2023 coşkusu yılbaşı gecesi Kanal D'de yaşanacak!
Kanal D güncel yayın akışı:
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın mutfağı
14:00 O Kız
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Yılbaşı gecesi TRT 1'de hangi program var?
31 Aralık Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı dizisi yayınlanacak.
TRT 1 güncel yayın akışı:
09:35 Hayallerinin Peşinde
10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
16:30 Örümcek Adam Eve Dönüş
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Yılbaşı gecesi TV 8'de hangi program var?
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye her yeni yıl öncesi olduğu gibi bu yılda da sürpriz konuklarla ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek.
TV8 güncel yayın akışı:
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Sıfırıncı Gün
13:15 O Ses Türkiye
17:45 Konuşanlar Özel
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023
Yılbaşı gecesi ATV'de hangi program var?
ATV, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümü ve çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.
ATV güncel yayın akışı:
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:30 Şirinler: Kayıp Köy
15:15 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Yılbaşı gecesi Show TV'de hangi program var?
Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a bu yıl sürpriz isimler konuk oluyor. ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde; Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy ve İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
Show TV güncel yayın akışı:
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yılbaşı Sürprizi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Yılbaşı gecesi Star TV'de hangi program var?
İbo Show Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık Cumartesi akşamı Star’da olacak. Gülben Ergen, İrem Derici, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Dilan Çıtak Tatlıses, Latif Doğan, Mahmut Tuncer, Şafak Sezer, Sinan Akçıl, Özgür Alter ve oryantal Didem gibi çok sayıda ünlü ismi ağırlayacak olan İbo Show yeni yıla özel bir bölümle girecek.
Star TV güncel yayın akışı:
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Çöp Adama
18:45 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show