Yaz aylarında sarı çiçekler ile güzel bir görüntü veren yılan otu, aynı zamanda içerdiği zengin mineral ve vitamin kaynakları ile öne çıkıyor. Şifalı otlar arasında yer alan yılan otunu değişik yöntemler üzerinden kullanmak mümkün. Özellikle sağlıklı bir yaşam ile beraber pek çok hastalığa karşı mücadele noktasında önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu bitki doğal ortamda elde edilebilir ya da aktarlardan temin edilebilir.

Yılan otu nedir?

Centiyane adıyla bilinen yılan otu, özellikle kendiliğinden çayır kenarlarında yetişen bitkilerden biridir. Temmuz ve ağustos aylarında aşırı sarı çiçekleri oldukça hoş ve güzel bir görüntü oluşturur. Geniş ve iri yapılı bir bitki olmasının yanı sıra, kökleri kalındır ve aynı zamanda uzun yıllar yaşar. Güzel kokması ile ünlü olan yılan otu acı ama tatlı gibi görünen bir lezzete sahiptir. Uludağ etekleri ile beraber Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaygın bulunan bir bitki olduğunu söylemek mümkün. Bitkisel tedavi açısından en önemli şifa kaynaklarından biridir.

İnsan vücudu açısından çok yararlı bir bitki olduğu dile getirilebilir. Aynı zamanda bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Ancak yine de yılan otu kullanılmak istendiğinde mutlaka bir doktora başvurulmalı ve bilgi alındıktan sonra izin ile beraber değerlendirilmelidir. Kolay bulunabilme özelliğinin yanı sıra şifalı bir bitki olarak günümüzde ülkenin dört bir tarafında yoğun şekilde öne çıkıyor.

Yılan otunun faydaları nelerdir?

Pek çok hastalık ile beraber ağrı ve değişik sorunlara karşı yılan otu önemli faydalar sağlamaktadır. Değişik kullanım yöntemlerini değerlendirmek suretiyle daha sağlıklı bir yaşam sürmek için yılan otu düzenli ve dengeli kullanılabilir.

Güçlü bir idrar ile kan temizleyici özellik sağlar,

Sindirim sistemindeki sinirleri uyarıcı olanak tanır,

Tükürük ve mide salgısının artmasını sağlar,

Enfeksiyonlara karşı direnç oluşturur,

Eğer vücutta ateş varsa azalmasına olanak verir,

Özellikle kalp hastalıkları ile beraber kansızlığa iyi gelen bir bitkidir,

Sakinleştirici bir etkisi bulunur ve kişinin daha sakin bir yapıya bürünmesine olanak verir,

Baygınlık ve sıtma ile gut gibi sorunlara karşı çözüm yöntemi oluşturur,

Mide ve karın bölgesi için oldukça önemli katkılar sağlar,

Safra rahatlatıcı etkisi bulunur,

Sindirimi kolaylaştırmak suretiyle daha sağlıklı ve düzgün sindirime imkanı verir,

Mide yanmalarına karşı önemli bir önlem alır,

Gastrite karşı iyi gelir,

Cilt sağlığına iyi gelir ve önemli bir tonik etkisi yaratır,

Beyaz kan hücrelerini artırmak suretiyle kanı korur,

İştahın düzenlenmesi ile beraber daha sağlıklı beslenme imkanı yakalanır,

İshale karşı iyi gelir,

Bağırsak sorunlarının tedavisinde etkilidir,

Grip ya da soğuk algınlığı ile beraber nezle gibi birçok hastalığa karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir,

Yaralar için iyileştirici bir etki sağlar,

Dalak sertliği ile beraber karaciğer üzerinden problemlere karşı açılma etkisi oluşturur,

Görüldüğü üzere yılan otunun faydaları insan sağlığı açısından oldukça fazla. Ayrıca psikolojik açıdan da kişinin rahatlamasına ve daha sakin kalmasına imkan verecek bir etki oluşturur.

Yılan otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Çayır kenarında yetişen ve aktarlardan da elde etme imkanı sağlayan yılan otu, insan sağlığını koruyacak zengin bir mineral yapıya sahiptir. Kalp ve mide ile daha pek çok farklı organ için sağlık oluştururken, cilt sağlığını da korumaktadır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirir ve antikor üretimi noktasında önemlidir. Diğer yandan antioksidan etkisi bulunur ve böylece toksinlerin atılmasına imkan tanır.

Vücudun değişik noktalarında meydana gelen yaralanmalar konusunda hızlı bir iyileştirici etkisi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle birçok bakteriye karşı koruma sağlarken grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel rahatsızlıklar için önemlidir. Bu gibi sunduğu pek çok şifa ile beraber su içerisinde kaynatmak suretiyle, köklerini pişirerek yılan otunu değerlendirebilirsiniz. Daha sonra soğumasını bekleyerek gün içerisinde bir kaşık çorba kaşığı ile güvenli şekilde tüketebilirsiniz.