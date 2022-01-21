Yıkamasız saç ekimi nedir?

Günümüzde hızla gelişen saç ekimi teknolojisi sayesinde kliniğe sadece bir kez gidilmesini sağlayan yeni bir saç ekimi yöntemi var: Yıkamasız saç ekimi.

Saç ekiminde yepyeni bir dönemi başlatan yıkamasız saç ekimi, saç kaybı yaşadığı için saç ekimi yaptırmayı düşünen ancak vakti olmayan kişilere hız ve zaman kazandırıyor.

Yıkamasız saç ekimiyle işlemden sonra kliniğe yalnızca bir kere gidiyorsunuz. Sonrasında ise yapmanız gereken tek şey saç ve saç derisine ihtiyaç duyduğu nemi kazandıran bakım solüsyonunu gün içinde ekim bölgesine her 3 saatte bir 10-15 kez püskürterek çok hafif dokunuşlarla uygulamak. Yöntemin başarıya ulaşması için nemlendirici, mikrop kırıcı ve yara iyileştirici özelliğe sahip sprey solüsyonu saçlarınıza, saç ekimi işleminden sonra 6-7 gün boyunca, belirtilen şekilde uygulamanız yeterli.

Günlük rutininizi bölmeden, zamanınızı almadan sizi hızlıca ve konforlu bir biçimde gür, kuvvetli ve sağlıklı saçlara kavuşturan yıkamasız saç ekimiyle hep hayal ettiğiniz görünüme sahip olmanız mümkün.

Yıkamasız saç ekimiyle gür ve kuvvetli saçlar

Yıkamasız saç ekiminde, saç ekimi işleminin ardından saçlara her gün nemlendirici bakım losyonu ve sprey formundaki besleyici solüsyon uygulandığı için yıkama süreci tamamen ortadan kaldırılır. Saç ekimi yaptıran kişi yıkamasız saç ekimi sayesinde kliniğe yalnızca bir kez ekim yapıldıktan bir gün sonra gider. Yara iyileştirici, mikrop kırıcı ve nemlendirici özelliğe sahip özel bakım jelinin etkisi yalnızca bir günde bile kendini gösteriyor. Saç derisi hızlıca iyileşir; henüz bir gün önce saç ektirme işlemi yaptırmış olan kişinin donör sahası (ense bölgesi) sanki saçını çok kısa kestirmiş gibi görünür. Bu hızlı iyileşme, saçların daha hızlı bir şekilde estetik bir görünüme kavuşmasını, dolayısıyla kişinin sosyal yaşantıda kendini görsel açıdan daha iyi hissetmesini sağlar.

Ekilen saçlar daha hızlı uzar

Saç ekiminin ardından saçlar kendi haline bırakıldığında ekilen köklerin uzaması 7-8 ayı bulurken vitamin, mineral ve aminoasit içeren sprey ve tablet alımıyla uygulanan yıkamasız saç ekimi sayesinde 4-5 ayda doğal, gür ve sağlıklı saçlara kavuşulabilir. Almanya’da geliştirilmiş olan, etkisi kanıtlanmış özel losyon ve sprey solüsyon sayesinde saç derisi hızlıca iyileşirken saç kökleri dokuya daha hızlı ve güçlü bir şekilde tutunur. Böylece yeni ekilen saç kökleri beklenenden daha kısa sürede uzayıp gürleşir.

Hedeflenen sonuçlar maksimum oranda sağlanır

Saç derisi kendi haline bırakıldığında hızlıca kabuklanarak büzüşür. Bu ise en doğru açıyla ekilmiş olan köklerin çıkış açısını bozar. Kabuklanma arttıkça saçlar dikleşir ve istenmeyen bir görüntü oluşur. Yıkamasız saç ekiminde kullanılan özel içeriğe sahip sprey formundaki nemlendirici solüsyon bu kabuklanmayı kontrol altına alarak saç derisini ve kökleri nemlendirir. Böylelikle ekilen saçlar planlanan şekilde; doğru açıda ve normalden daha hızlı bir şekilde çıkmaya başlar. Ayrıca yıkama yapılmadığı için yıkama esnasında yeni ekilmiş köklerin zarar görme veya çıkış açısının bozulma ihtimali de ortadan kalkar. Uygulama saç ekiminden sonra hassaslaşmış olan derideki sivilcelenme ve kaşıntıyı da azaltır. Cildi nemlendirip rahatlamasını sağlayarak saç ekimi yaptıran kişiye de rahatlama sağlar.



