Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor’dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar’ı oldukça ucuza malederken, Yiğithan’ın geri dönüşü için de zemin hazırladı.

Sarı-lacivertlilerin Sadık için Evkur Malatyaspor’a sadece 400 bin euro bonservis ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı-siyahlılara bonservisiyle birlikte gönderilen Yiğithan Güveli’nin satın alma önceliğinin de Fenerbahçe’ye ait olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, Sadık transferinde Barış Alıcı’yı da sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor’a vermişti. (Skorer)