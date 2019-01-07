Yiğithan'da özel sözleşme! Sadık transferinde o detay...

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor’dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar’ı oldukça ucuza malederken, Yiğithan’ın geri dönüşü için de zemin hazırladı.

07 Ocak 2019, Pazartesi 09:46
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Yiğithan'da özel sözleşme! Sadık transferinde o detay...

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor’dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar’ı oldukça ucuza malederken, Yiğithan’ın geri dönüşü için de zemin hazırladı.

Sarı-lacivertlilerin Sadık için Evkur Malatyaspor’a sadece 400 bin euro bonservis ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı-siyahlılara bonservisiyle birlikte gönderilen Yiğithan Güveli’nin satın alma önceliğinin de Fenerbahçe’ye ait olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, Sadık transferinde Barış Alıcı’yı da sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor’a vermişti. (Skorer)

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