Yiğithan Güveli: Taraftarımızla birlikte kazanacağız

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 9'uncu haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftalık bölümde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3'te mağlubiyet alarak 13 puan toplayan ve puan tablosunda beşinci sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 27 Ekim Pazar günü 14.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.

Sakatlıktan çıktıktan sonra takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan defans oyuncusu Yiğithan Güveli, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra bir kaç dakika serbest çalışma gerçekleştirdi. İdman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasının ardından tamamlandı.

"HAZIRIM"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Yiğithan Güveli, kendisinin de sakatlığından dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ben buraya farklı hedeflerle gelmiştim ama yaşadığım sakatlıklar, ameliyat oldum. Beni de çok üzüyor. En çok beni üzen bir durum ama her şeyi atlattım gibi. Takımla çalışmalara başladım artık bir sıkıntım yok. Umarım şans gelirse görev gelirse her türlü elimden geleni yapacağım. Ben hazırım. Çok uzun sürdü gerçekten bende bu kadar beklemiyordum ama işte doktorlar o bekletti. Çok uzun hikâye aslında. En çok ben çektim bunu ama şuan daha iyiyim sıkıntım yok. İnşallah bir daha yaşamam" dedi.

"HEDEFİM ARTIK YURTDIŞI"

Yeni Malatyaspor'a karşı bir borcunun olduğunun kaydeden Yiğithan Güveli, şunları söyledi:

"Hem taraftarlara, hem yönetime, hem de insanlara karşı bir borcum ve bunların bir beklentisini bir türlü karşılayamadım. Öncelikli hedef tabii ki burası. Şimdi basamak basamak gitmek gerekiyor. Ben genç bir oyuncuyum. Genç dediğime bakmayın 21 yaşındayım halen. Öncelik burası, burada oynayıp ardından kendi arkadaşlarımızla yurtdışında oynamaya başladı. Bizimde hedefimiz artık yurtdışı. Umarım inşallah burada iyi bir performans ardından yurtdışı."

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Takımın gidişatını değerlendiren Güveli, "Takım gayet iyi gidiyor. Benim sezon başı beklentim bu yöndeydi ve iyi gidiyoruz. Özellikle iç sahada kolay kolay yenilecek bir takım değiliz ama dışarıda da iyi maçlar çıkarıyoruz. Konya deplasmanı çok zor bir deplasmandı galip geldik. Şimdi Kayserispor oynayacağız. Kayserispor'da kendi içinde sıkıntısı olan bir kulüp ama futbol sahada oynanan bir oyun. Ben yine aynı şekilde taraftarımızla birlikte kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

DHA