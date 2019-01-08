İşte Yiğithan'ın vedası:

Birisi çıkıp bana günün birinde “Fenerbahçe’nin şanlı formasını giyeceğimi söylese” ona bu benim en büyük hayallerimden, derdim. Bu renkler için mücadele etme imkânına sahip olmak benim için çok kıymetliydi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok gururluyum. Ancak şimdi veda zamanı…

Asırlık tarihini içinde barındıran bu kulübün çatısı altında birlikte forma giyme şansı yakaladığım değerli takım arkadaşlarım, sizlerle aynı takımın parçası olmak büyük bir ayrıcalıktı.

Başkanımız Sayın Ali Koç ve değerli yöneticilerimiz başta olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma, teknik direktörümüz Ersun Yanal’a ve teknik ekibimize teşekkür ederim.

Destansı desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım Büyük Fenerbahçe Taraftarlarına da her şey için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu takım sizlerin sonsuz desteğinizle en kısa zamanda hak ettiği yere gelecek.



