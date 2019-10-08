Yiğit Arslan: 'Taraftarımızın desteğiyle işler çok farklı oluyor'

7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray Doğa Sigorta, Trento deplasmanında aldığı galibiyetle iyi bir giriş yaptığı EuroCup sezonunun ikinci maçında EWE Baskets Oldenburg'u konuk edecek.

Alman ekibine karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın etkil şutörü Yiğit Arslan, “İlk hafta Türkiye Ligi’nde oynadığımız Telekom deplasmanından sonra kazanmaya başladık. Umarım bu formumuzu devam ettirebiliriz. Şimdi EuroCup’ta seyircimizin önünde ilk maçımızı oynayacağız. Onların desteğiyle işler çok farklı oluyor. Taraftarımızın önemini Bahçeşehir Koleji maçında gördük. Umarım bu maçta da bizi desteklemeye gelirler ve burada güzel bir atmosferde EuroCup’ta yolumuza ikide iki yaparak devam ederiz” dedi.