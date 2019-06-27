İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, geçen sezon TOFAŞ forması giyen Yiğit Arslan ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

TOFAŞ altyapısından yetişen Yiğit Arslan, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda da yer alıyor.