Sivasspor’da transfer çalışmaları başladı... Rıza Çalımbay yönetiminde çok iyi bir sezonu geride bırakan ve başarılı hoca ile yola devam etmeye hazırlanan Yiğidolar, öncelikle kadrodaki yerli kalitesini çözecek. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gibi iki önemli oyuncusunu kaybeden Kırmızı-Beyazlılar, Serdar Dursun’un peşinde. Trabzonspor’un listesinde yer alan 28 yaşındaki santrfor, Almanya’da müthiş bir performans gösterdi. Darmstadt formasıyla Bundesliga 2’de 19 gol atan gurbetçi oyuncu için pek çok Süper Lig kulübü devrede. Darmstadt ile 1 yıl sözleşmesi kalan Serdar için istenen bonservis bedelinin yaklaşık 600 bin Euro seviyesinde olduğu öğrenildi.

Fernando harekatı...

Toplamda 15 oyuncusuyla kontratı sona eren Sivasspor’un, iç transfer planlaması ise Rıza Çalımbay ile yapılacak toplantının ardından netlik kazanacak. Kiralık sözleşmesi biten Fernando Andrade’nin yeniden kiralanması konusunda Porto kulübüyle temasların çoktan başladığı öğrenildi. Darmstadt ile 1 yıl kontratı kalan 28 yaşındaki Serdar Dursun, A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş’in de takibinde