Yiğido, Aslan’ı bekliyor

Süper Lig’de bugün gözlerin çevrildiği maçta Galatasaray’ı konuk edecek olan Sivasspor’da tek hedef galibiyet. Haftaya aynı puanda girdiği rakibi ile kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak olan Kırmızı-Beyazlılar son çalışmasını dün yaptı, maç saatini beklemeye geçti. Teknik direktör Rıza Çalımbay zorlu karşılaşma öncesi oyuncularını uyardı, 3 puandan başka bir şey düşünmemelerini istedi. Bu sezon iç sahada Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe’yi yendiklerini hatırlatan Çalımbay, Galatasaray’ı da devireceklerine olan inancını oyuncularına iletti.

Skuletic ve Ziya Şoku!

Zorlu maaç öncesi Sivasspor’a iki oyuncudan kötü haber geldi. Yeni iyileşen forvet Skuletic ile sol bek Ziya Erdal idmanda sakatlandı. Sol diz iç yan bağında ileri seviyeli, aynı diz ön çapraz bağda hafif seviyeli yırtık tespit edilen Skuletic 6 hafta, sol üst adalesinde ileri derecede yırtılma tespit edilen Ziya da 3 hafta takımdan uzak kalacak. Sivasspor’da sol kanat Erdoğan Yeşilyurt ile stoper Camara da sakat.

Taraftar şova hazır

Galatasaray’ı da devirip hem zirve ile farkın açılmasını önlemek hem de Başakşehir’den sonra ligde bir sezonda iç sahada 4 büyükleri yenen ikinci takım olmak isteyen Yiğido’nun bu maçta da en büyük gücü taraftarı olacak. Tüm biletlerin satıldığı 27 bin kapasiteli statta büyük bir şölene hazırlanan Kırmızı-Beyazlılar takımlarını sonuna kadar destekleyip kritik sınavın kazanılmasında itici güç olacak.