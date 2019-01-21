Ryan Babel'i Fulham'a gönderdikten sonra sol kanat transferi için harekete geçen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka'ydı.

Siyah Beyazlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş'in transferi veto ettiğine yönelik haberlerin çıkmasının ardından oyuncunun ülkesi Ukrayna'dan konuyla ilgili flaş bir haber geldi.

Tribuna adlı internet sitesine konuşan FIFA menajeri Alaaddin Güven Memiş, söz konusu transferle ilgili olarak şu yorumları yaptı:

"Şenol Güneş şu anda kulübün elindeki paranın en iyi şekilde nasıl harcanabileceğini düşünüyor. Güneş'in önceliği defansı güçlendirmek. Ancak önce Babel'in ayrılması, ardından da Quaresma'nın gitme ihtimali durumu değiştirdi.

Konoplyanka şu anda Güneş'in ihtiyaç duyacağı bir oyuncu. Ne var ki Beşiktaş, şu anda onu ancak kiralayabilir. Öte yandan Güneş'le çalışmak Konoplyanka'nın kariyerini pozitif yönde etkileyebilir. Zira Güneş, yetenekli oyuncularla nasıl çalışılacağını bilen iyi bir öğretmen olarak tanınıyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler