Bu yaz Schalke 04'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Alman basını tarafından menajeri Fali Ramadani aracılığıyla Fenerbahçe'yle görüştüğü duyurulan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili ülkesinden gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.

Ukrayna'da yayım yapan Sport adlı internet sitesi, yıldız futbolcunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığını ve önümüzdeki günlerde Siyah Beyazlı kulüple iki yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. Haberde Konoplyanka'nın kazanacağı senelik ücretin 3 milyon euro olacağı kaydedilirken Schalke'ye ödenecek bonservis bedeliyle ilgiliyse herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler