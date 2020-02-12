Yetiş Hasan Ali!

Hasan Ali Kaldırım, sezona tek sol bek olarak başladı. Ancak daha hazırlık döneminde, Audi Cup’ta ayak tabanından ciddi sakatlık yaşadı. Milli futbolcu, ilk kez 8. haftadaki Denizli maçında 11’de oynadı. Hasan Ali, 15. haftadaki Sivas karşılaşması öncesi yine tabanından sakatlandı ve yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak. Onun yokluğunda Nabil Dirar sol bekte elinden gelen mücadeleyi sergiledi. Faslı futbolcu zaman zaman çok iyi performans ortaya koydu. Ancak Dirar son dönemde ciddi düşüş yaşıyor. Bu nedenle Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım’ın dönüşünü dört gözle bekliyor.

Özel programla hazırlanacak

Hasan Ali, 1 haftadır takımla çalışsa da ciddi bir maç eksiği var. 30 yaşındaki futbolcunun bu haftaki Ankaragücü mücadelesinde sonradan oyuna girmesi bekleniyor. Yanal, 23. haftadaki Galatasaray maçına ise Hasan Ali Kaldırım ile başlamak istiyor. Başarılı futbolcunun derbiye kadar hazır hale gelmesi için özel program uygulanacak.