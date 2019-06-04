Yetenek taramasında hedef: 2.5 milyon öğrenci

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 81 ilde, ilkokul 3. sınıfta okuyan 1 milyon 226 bin sporcu adayının tarandığını açıkladı. 7 Mayıs-7 Haziran 2018 tarihlerinde 9 bin 427 okulda, 423 bin 557 öğrencinin sportif taramaları gerçekleştirilirken, 1 Ekim 2018-18 Ocak 2019 tarihlerinde de 14 bin 578 okulda, 802 bin 946 öğrencinin sportif taramaları gerçekleştirildiği bildirildi. Ölçümler sonucunda spora yatkınlığı belirlenen 146 bin öğrenci, temel hareket becerileri eğitimini almak için davet edilirken bu eğitimlerin ardından öğrencilere ileri düzey spor dalı eğitimi verileceği ifade edildi.

‘Bu yıl hedef 2.5 miyon öğrenci’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje kapsamında 2,5 milyon öğrenciye ulaşmak istediklerini belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen projenin, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sporla iç içe bir hayat sürdürülmesi amaçlanıyor. Sağlıklı bir gelecek için çocukların erken yaşta spora yönlendirmeyi ve cesaretlendirmeyi istiyoruz. Geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamında, 1 milyon 226 bin çocuğun taraması yapıldı. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 2,5 milyon öğrencinin bu uygulamadan yararlanmasını sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.

﻿﻿Proje uygulaması 5 aşamadan oluşuyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 5 ayak üzerinden uygulanıyor.

1) İlk olarak her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında en az 1 milyon 3. sınıf öğrencisi, el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi özelliklere göre taranıyor.

2) Taramalar sonunda özellikleri ortalamanın üzerinde olan öğrenciler 3 modüllük bir eğitime tabi tutuluyor. İlk modül 2, ikinci modül 4, üçüncü eğitim modül ise 6 ay sürüyor.

3) İlk taramadan en az 18 ay sonra ilk iki ayak sonunda belirlenen öğrencilerin yüzde onu kapsamlı bir test sürecinden geçiriliyor.

4) Öğrenciler spor branşı seçimlerine yönlendirilirken, bu eğitimlerin 2 ile 4 yıl arasında sürmesi planlanıyor.

5) Son aşamada ise ileri düzeyde spor eğitimleri verilen yaklaşık 4 bin öğrenci Türkiye’nin sporcu havuzundaki yerini alacak.

Rakamlarla dev proje

■ 1 milyon 226 bin 503: İlk iki etap öğrenci taramasında ulaşılan rakam

■ 14 bin 578:Proje kapsamında ulaşılan ilkokul sayısı

■ 4 bin:Her sene yapılan taramalar sonunda Türkiye sporcu havuzuna aktarılması beklenen öğrenci sayısı

■ 2 bin 943:Projede yer alan personel sayısı

■ 1 bin 350:Projede yer alan öğretmen sayısı

■ 945:Projede yer alan antrenör sayısı

■ 3 bin 551:Projeye dahil olan engelli öğrenci sayısı

■ 135:Türkiye genelinde projeyi yürüten ölçüm ekibi sayısı

■ 83:Türkiye’de eğitim gören 83 ülke vatandaşı 40 bin 843 öğrenci