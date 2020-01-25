Yetenek seçmeleri başvuruları başladı

Kara Kartal’ın Hollanda ekibi Fortuna Sittard’la imza attığı yetenek kazandırma projesinin katılım detayları belli oldu.

25 Ocak 2020, Cumartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Yetenek seçmeleri başvuruları başladı

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Hollanda’nın Fortuna Sittard kulübü ile ortaklaşa yürüttüğü, Avrupa’da yaşayan Türk kökenli genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan ‘Avrupa Yetenek Kazandırma Projesi’nin beş dilde görüntülenebilecek başvuru web sayfası açıldı. Futbolcu adayları, 11-13 Nisan 2020 tarihleri arasında Mijn Zuid Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek seçmelere, https://bjk.fortunasittard.nl/ adresinden başvurabilirler” denildi.

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