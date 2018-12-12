Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında başlatılan taramalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi 2018 - 2019 sezonu 25 Eylül tarihinde başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri'de 23 bin 500 öğrencinin 400 okulda Ocak ayına kadar taramasının yapılacağını bildirdi.

Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde ise 375 öğrencinin yetenek taraması gerçekleştirildi.