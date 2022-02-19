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Yeşilyurt-Kuzeyboru maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Kuzeyboru, konuk olduğu Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

19 Şubat 2022, Cumartesi 19:53 Son Güncelleme:
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Yeşilyurt-Kuzeyboru maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 20. hafta, bugün oynanan Yeşilyurt-Kuzeyboru karşılaşmasıyla devam etti. Günün tek karşılaşmasında kazanan taraf 3-0’lık skorla konuk Kuzeyboru oldu. 

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş

Yeşilyurt: Strumilo, Sulbiye Yılmaz, Veltman, Ezgi Taşdemir, Bilge Paşa, Burcu Yönder (Duru Aksu, Nilsu Şen, Eda Kafkas)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Işıl Öz, Elif Boran, Hande Korkut, Simay Gazi)

Setler: 10-25, 26-28, 16-25

Süre: 68 dakika (18, 29, 21)

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