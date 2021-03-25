Voleybolda Türk takımları dün Avrupa'da 2 kupa ve 1 final mücadelesi için sahaya çıktı. Günün açılışını Sistem9 Yeşilyurt yaptı. Kulüpler bazındaki 3. kupa olan Avrupa Challenge Cup'ta final rövanşına çıkan temsilcimiz ağırladığı Rumen rakibi Alba Blaj karşısında işi hiç uzatmadı. Deplasmandan da 3-0'lık galibiyet avantajıyla dönen Yeşilyurt rövanşta da set vermedi ve Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Yeşilyurt kulüp tarihinde ilk Avrupa zaferine uzanırken, bu kupada şampiyonluk yaşayan 4. Türk takımı oldu. Daha önce Bursa BŞB. 2 ve Vakıfbank da 1 kez mutlu sona ulaşmıştı.

'Kahramanlık yaptılar'

Yeşilyurt antrenörü Kamil Söz: "Kendim, oyuncularım ve camia adına çok mutluyum. Genç oyuncularla, yaş ortalaması 21 olan bir takımla bunu başarmak çok keyifli. Aslında kolay olmadı, hedefte böyle bir şey yoktu. Hedefimiz Türkiye liginde kalmak ve Play-Off etabına gitmekti. Oyuncularım buraya oynamak ve tecrübe kazanmak için geldi. Bu, onların başarısı oldu. Kahramanlık yaptılar" dedi.