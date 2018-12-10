Yeşilyurt Belediyespor haftanın en karlı takımı oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in 12. haftasında Kahta Diriliş takımıyla karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, maçı farklı kazanarak rakiplerinin kaybettiği haftayı karılı kapattı.

Liderlik mücadelesi verdiği Şarkışla’nın ve 3. sıradaki Dersim’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla geçerek zirveyle arasındaki puan farkını eriten turuncu yeşilliler, haftanın en karlı takımı oldu. Sportif direktör Burak Acil maçla ilgili yaptığı değerlendirmede Kahta deplasmanında 3 puanı net bir skorla aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Acil, lider Şarkışla Belediyespor’un berabere kaldığı haftada önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Geçtiğimiz hafta Şarkışla Belediyespor’un deplasmanda Ankas İstiklal Spor ile berabere kaldığı haftada sahamızda Elbistan Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek, puan farkını 6’ya düşürmüştük. Şarkışla Belediyespor bu haftada sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Kahta Diriliş Spor karşısında güzel bir futbolla net bir galibiyet aldık ve farkı 4’e düşürdük. Önemli bir 3 puanla zirve yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz. Müsabakada yaşadığımız talihsiz bir an vardı. Oyuncumuz Vedat Taşdemir omuzundan sakatlandı. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Futbolcularımıza tekrar verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah ilk yarının son maçında da sahadan en iyi sonuçla ayrılıp, devreye moralli gireceğiz” diye konuştu.

İHA