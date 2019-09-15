Yeşilyurt Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maç sonucu: 1-4

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Kocaeli ekibi Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-1 yenildi.

15 Eylül 2019, Pazar 21:44
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Yeşilyurt Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maç sonucu: 1-4

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Kocaeli ekibi Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-1 yenildi.

STAT: Yeşiltepe

HAKEMLER: Alkım Aksoy, Aydın Karsavuran, Aykut Küçük

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Emrah - Sefa, Halil İbrahim Can (Dk. 55 Ali Kemal), Ramazan Çavuş (Dk. 70 Alpay Aldemir), Mustafa Pınar, Vedat, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Dersim Şahan Kaynak (Dk. 63 Furkan Yiğit)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali Alper - Mahmuthan Samet, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Selman Sevinç (Dk. 84 Onuray), Ömer Demircan, Emre Pehlivan (Dk. 87 Erdem Dikbasan), Metin Güler, Ferhat Çoban, Emre Alan (Dk. 64 Nebi Tiryakioğlu), Fahrettin Bıyıklı

GOLLER: Dk. 30 Selim Dağ (Yeşilyurt Belediyespor) - Dk. 43 Ömer Demircan, Dk. 45+1 - Dk. 88 Berat Eyüpoğlu, Dk. 68 Nebi Tiryakioğlu (Darıca Gençlerbirliği)

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