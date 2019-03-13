Malazgirt’te yaşayan 12-17 yaş arasındaki 150 çocuk ve gencin bağımlılıklardan uzak tutularak futbolla sosyal hayata katılım düzeylerinin artırılması amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen projenin ilk aşamasında sporcu seçmeleri yapıldı ve takımlar kuruldu. Sporcuların kıyafet ve malzeme ihtiyaçları da Yeşilay’ın desteğiyle hayata geçen proje kapsamında karşılandı. Elemelere katılan 400 aday arasından seçilen 150 yetenekli genç sporcuya 2 - 6 ay sürelerde futbol eğitimi verilerek 5 yaş grubunda takımlar kuruldu. Bu takımlardan Birinci Kategori Amatör liglerinde mücadele eden U-15 takımı Muş il şampiyonluğunu kazandı. Ligi ikinci olarak tamamlayan U13 oyuncuları da Muş'un en centilmen takım unvanını aldılar.

İstanbul’da ağırlanan U-13 takımı, Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık ile Yeşilay’ın Sepetçiler Kasrı’ndaki genel merkezinde bir araya geldi.

Dünyada beş bağımlılık türü ile aynı anda mücadele eden tek STK olduklarının altını çizen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk; “Bağımlılıkla mücadelede spor en önemli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Spor yapan çocuklarımız ve gençlerimiz edindikleri yeni amaçlar doğrultusunda ‘yeşil bir hayata’ ışık yakıyor. 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında da 150 çocuğumuz futbolu öğrenerek amatör ligde şampiyonluklara koştu. Tabiri yerinde ise ayaklarına gelen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiler. U-13 oyuncularımız Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki İstanbul derbisini tribünden izleyerek bambaşka bir tecrübe edindiler. Bu projede daha çok hayata dokunmak ve yaşamlarına yeni bir anlam katabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Bağımlılıkla bütüncül bir mücadele yönetimi ile önleyici ve öğretici bir yaklaşım sergilediklerini belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık; “99’uncu yılını geride bırakan Yeşilay, hem Türkiye genelinde hem de uluslararası düzeyde yürüttüğü farkındalık projeleri ile çalışmalarını hızla sürdürüyor. Türkiye’nin her köşesine dokunarak, çocuklarımızı bağımlıklardan korumak ilk önceliğimiz. Bu yaklaşımımız doğrultusunda 1071 Malazgirt Spor Kulübü’ne sağladığımız destek ile de gelecek nesilleri bağımlılıklardan spor ile uzak tutmayı amaçlıyoruz. Bugün atılan tohumların uzun vadede daha da büyüyeceğini ve 1071 Malazgirt Spor Kulübü’nden 22 gencin her birinin, Yeşilay’ın birer temsilcisi olacağını düşünüyorum bu da bizi mutlu eden şeylerin başında geliyor. “ açıklamasında bulundu.

Cuma günü İstanbul’a gelen, hafta sonunu İstanbul’u gezerek İstanbul Boğazı’nı ilk defa görmenin heyecanını yaşayan 1071 Malazgirt Spor Kulübü’nün U-13 takımı, Malazgirt’in kardeş ilçesi Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig mücadelesini tribünden izledi.