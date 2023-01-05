Yeşil saha boks ringine, ortalık savaş alanına döndü

Sakarya U18 Play-off A Grubu'nda liderlik müsabakasında Arifiyespor ile Çaybaşı Bekirpaşaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Beraberlik sonrasında statta gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları karşı karşıya geldi. Taraftarın da dahil olduğu kavga, yaklaşık 20 dakika sürdü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. Polis ekiplerince yatıştırılan kavga anı ise saniye saniye kaydedildi.(İHA)



