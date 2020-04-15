Yeşil mercimeğin kalori değeri; 100 gramda yaklaşık olarak 299 kaloridir. Bunun yanı sıra yeşil mercimeğin bir fincanı yani 95 gramlık miktarında 285 kalori bulunur. Oldukça doyurucu bir besin olan yeşil mercimeğin besin değerlerinin zengin olduğunu söylemek mümkündür.

Yeşil mercimeğin besin değerleri

Yeşil mercimeğin besin değerleri aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kalori- 299 kcal,

- Karbonhidrat- 36.6 gram

- Yağ- 0.9 gram,

- Lif- 26.0 gram,

- A Vitamini- 17.0 miligram,

- C Vitamini- 1.0 miligram,

- Kolesterol- 0.0 miligram,

- Potasyum- 967.0 miligram,

- Demir- 7.8 miligram,

- Kalsiyum- 64.0 miligram şeklindedir.

Yeşil mercimek besin değeri kaç kalori?

Yeşil mercimek, kuru baklagil kategorisinde değerlendirilir. Protein, karbonhidrat, potasyum, demir gibi içerikler bakımından yüksek bir besindir. Yeşil mercimeğin kalorisi kendi başına 299'dur.

Yeşil mercimek köftesi yapımı

Yeşil mercimek köftesi yapımı adına bir su bardağı önceden haşlanan yeşil mercimek kaba alınarak ezici yardımı ile pürüzsüz kıvama getirilir. Ardından bir soğan rondodan geçirilip incecik kıyılır. Bir yumurta kırılır ve üzerine bir su bardağı galeta unu ilave edilir. İstenirse galeta unu yerine ince bulgurda kullanılabilir. Bulgura, sıcak su eklenir 15 dakika beklemek yeterli olacaktır. Tuz ve baharatlar eklenir. Arzuya göre baharatlar arttırılabilir.

Malzemeler yoğrulmaya başlanır. Cıvık bir hamur olacaktır. Bu yüzden un eklenerek kıvam alması sağlanır. Tavaya yağ konulur. Yağ iyice kızınca kişi elini ıslatarak hamurdan parça alarak elde yuvarlanır. El ıslatılmalı çünkü hamur çok yumuşak olduğundan ele yapışacaktır. Her iki tarafın iyice kızarması sağlanır.

Yeşil mercimek çorbası yapımı

Yeşil mercimek çorbası için mercimeklerin üzeri geçilecek kadar su ile haşlanmalıdır. Sarımsak ve kuru soğan incecik kıyılır. Tereyağı ayrı tencere içerisinde kızdırılır. Kıyılan soğan ve sarımsak renk alana dek orta ateş ile kavrulur. Biber ve domates salçalarını katılarak karıştırılır.

Daha sonra un eklenmelidir. Kokusu çıkıp, renk alana dek kavurma işlemi sürdürülmelidir. Karabiber ve tuz ilavesi de yapılır. Sıcak tavuk suyu az az ilave edilir. Unun topaklanmaması adına bir çırpma teli ile hızlıca karıştırılır. Erişte eklenmelidir. Ardından da çorba kaynatılır.

Haşlanmış yeşil mercimekler, haşlanma suyu süzüldükten sonra çorba tenceresine dökülür. Erişte ve haşlanan yeşil mercimekler ile beraber çorba, 8- 10 dakika kadar kaynatılır. Son olarak çorba servisi için tereyağı sos tenceresinde kızdırılır. Pul biber ve nane eklendikten sonra ocaktan alınır. Kızdırılan tereyağı çorbaya eklenip karıştırıldıktan hemen sonra sıcak şekilde servis edilir.

Yeşil mercimek salatası

Mercimek bol suyla haşlanır. Ayrı kapta havuç küp küp doğranır. Yeşillikler hazırlanır. Haşlanan ve soğuyan mercimek havuç ve yeşilliklerle harmanlanır. Arzuya göre sos yapılarak dökülür ve karıştırılır.

Yeşil mercimeğin protein miktarı

Yeşil mercimeğin protein miktarı yaklaşık olarak 24.85 gram şeklindedir.



