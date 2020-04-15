Yeşil elma besin değerleri... Yeşil elma kaç kalori?

Elmalar sağlık için çok faydalı meyvelerdir. Ülkemizde de sıklıkla tüketilen meyveler arasındadır. Özellikle yeşil elma vitamin, mineral, lif ve protein açısından sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Yeşil elmanın faydaları nelerdir?

Yeşil almalar genellikle herkes tarafından sevilen ve beğenilen meyvelerden birisidir. Sağlık açısından da önemli bir besin kaynağıdır. Yeşil elmalar güçlü besin profiline sahip biraz ekşi meyvelerdir. İnsan vücudunda özellikle sindirim problemlerin azaltılmasında ve kan şekerinin düşürülmesinde yardımcıdır.

Kolesterol seviyesini düşürür ve kanser hastalıklarına özellikle kolon kanserine karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca yeşil elmalar lif içermektedir. Bu sebeple kişilerde tokluk hissi oluşturur. Uzun süre tok tutmaya yardımcı bir besindir.

Yeşil elmaların faydalarından birisi ise karaciğer sağlığı için çok önemli bir meyvedir. Antioksidanlar yönünden zengin olması sebebiyle DNA hasarlarını önlemeye yardımcı olmaktadır.

Yeşil elma kaç kaloridir?

Yeşil elmaların besin değerleri yönünden zengin olması sebebiyle sağlık açısından sıklıkla tüketilmesi gereken meyvelerdendir. 1 kase yeşil elma 125 gramdır. 125 gram yeşil elma ise 65 kaloriye sahiptir. İçeriğine bakıldığında 0.3 gram protein, 17.3 gram karbonhidrat ve 0.2 gram da yağ içermektedir. Karbonhidrat içeriğindeki 3 gram diyet liflerden gelir. Bu sebeple insan vücudunun lif ihtiyacının si karşılanmaktadır.

Yeşil elma besin değerleri

- Yeşil elma günlük C vitamini ihtiyacının ’unu karşılamaktadır.

- Yeşil elma günlük K vitamini ihtiyacının %4’ünü karşılamaktadır.

- Yeşil elma günlük B6 vitamini ihtiyacının %4’ünü karşılamaktadır.

- Yeşil elma günlük potasyum ihtiyacının %5’ini karşılamaktadır.

- Yeşil elma günlük magnezyum ihtiyacının %3’ünü karşılamaktadır.

- Ayrıca yeşil elma bakır, manganez, kalsiyum, demir ve fosfor yönünden zengin bir besin kaynağıdır.

Yeşil elma ne zaman yenir?

Yeşil elmaları teknolojik gelişmeler sebebiyle yılın her zamanında görmek mümkündür. Ancak lezzetli meyveler her zaman mevsiminde bulunmaktadır. Yeşil elmaların mevsimi ise Ekim ile Mart ayları arasındadır. Bu aylar aralığında lezzetli yeşil elmaları bulmak mümkündür.

Yeşil elma nasıl saklanır?

Her gıdaların bir saklanma yöntemi bulunmaktadır. Yeşil elmalar da bunlardan birisidir. Yeşil elmalar kolay kararabilen meyvelerden birisidir. Bu sebeple tüketilmeden hemen önce soyulmalıdır. Marketlerden alınan yeşil elmalar hemen buzdolabında muhafaza edilmelidir.

Buzdolabında saklanan yeşil elmalar 1 hafta boyunca taze olarak saklanabilir. Ayrıca daha uzun saklama yöntemi de bulunmaktadır. Bunun için yeşil elmaların ilk olarak yıkanıp doğranması gerekir. Daha sonra buzdolabı poşetlerinde 6 ay kadar saklanabilir.

Yeşil elmalar nerelerde kullanılabilir?

Yeşil elma tüketiminde birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Mutfakta pek çok tarif içerisinde de kullanılabilir. Çok yönlü bir malzemedir. Tatlıları süslemek için veya kurabiyelere lezzet katmak için yeşil elmalar kullanılabilir. Bunlardan bazıları elmalı kurabiye, elma şekeri, elmalı kek, elmalı turta gibi yiyeceklerdir. Hem meyve olarak hem de hamur işi yiyecekleri lezzetlendirmek amacıyla yeşil elmalar kullanılabilir.