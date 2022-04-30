Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra trail (patika koşusu) organizasyonu 'Yesemek Ultra Trail', 11 Haziran Cumartesi Gaziantep'te yapılacak.

Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek koşuda, doğal ve tarihi zenginliğiyle İslahiye Ovası, antik dünyanın ilk açık hava heykel atölyesi olan Yesemek Antik Heykel Atölyesi ve Tilmen Höyüğü'nün tanıtımı hedefleniyor.

'Tarihini Adımla' sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyonla bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine ilişkin farkındalığın artırılması da amaçlanıyor.

5 ila 65 kilometreler arasında değişen 6 kategoride yapılacak Yesemek Ultra Trail'e katılmak isteyenler 30 Mayıs'a dek 'yesemekultra.org' adlı siteden kayıt yaptırabilecek.