Yerry Mina’da flaş gelişme

Fenerbahçe’nin stoper adayları arasında ismi geçen Kolombiyalı Yerry Mina ile anlaştığı iddia edildi.

El Mundo Deportivo’nun Kolombiya kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülke milli takımının Copa America kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncunun turnuvanın ardından Fenerbahçe’ye geleceği bildirildi.

Haberde Mina’nın kiralık olarak olarak Sarı-Lacivertli formayı giyeceği yer aldı. Everton geçen sezon Barcelona’dan 30 milyon Euro’ya aldığı stoperin performansından memnun kalmamış ve bu oyuncu için tekliflere açık olduğu belirtilmişti.