Yerliye çözüm Hakan Çalhanoğlu

Eğer yeni sezon öncesi yabancı sayısında kısıtlamaya gidilirse Galatasaray mecburen yerli takviyesi yapmak zorunda kalacak. Fatih Terim ise alınacak yerlilerin Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmasını istiyor. Bu sezon Serie A’da 35 maça çıkan Hakan, hocanın radarında. Terim’in A Milli Takım’dan da öğrencisi olan Hakan, Milan formasıyla toplam 45 resmi karşılaşmada oynadı, 3 gol atıp, 13 asist yaptı. Bu transfer hiç kolay değil ancak yabancı kuralı değişirse Cim Bom şartları zorlayacak.