Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlar öncesi B1 Futbol Milli Takım Kampı Mutabakat Anlaşması İmza Seremonisi için Türkiye'ye gelen Japon heyetle görüştü. Japonya Honjo Şehri Belediye Başkanı ve Waseda Üniversitesi İcra Direktörü'nün de bulunduğu heyetle görüşen Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

B1 Futbol Milli Takımı Japonya’da kamp yapacak

Türkiye ve Japonya arasında imzalanan mutabakat anlaşmasına göre, Görme Engelli Futbol Milli Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya’da kamp yapacak.

“Kardeşlik bağımız iyice güçlensin istiyoruz”

Konuşmasına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun selamını Japon heyete ileterek başlayan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Türkiye’nin büyük bir spor ülkesi olduğu vurgusunu yaptı.

Uluslararası alanda bu tür anlaşmaların çok önemli olduğunu belirten Hamza Yerlikaya, Türkiye’nin gönül kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora ve sporcuya büyük önem verdiğini dile getiren Yerlikaya, “Sporcularımıza böyle bir kamp imkanı sağladığınız ve ülke olarak bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz spor ülkesiyiz. Bizim de arzumuz, sporcularımızın sizlerle birlikte kamp yapabilmeleri hatta sizin de Türkiye’mizde karşılıklı ilişkilerimizin de gelişmesi amacıyla kamp yapması. Sadece paralimpik değil, diğer branşlarda da anlaşma yapalım, ilişkilerimiz gelişsin, birbirimizle kardeşlik bağımız iyice güçlensin istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde Bakanlık yetkilileri ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da hazır bulundu.

İHA