Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında yaptığı açıklamada Spor Toto Süper Lig'de ilk 11'de 8 yabancı oyuncunun oynatılabileceğini duyurdu. Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kaydedildi. Takımların sahada en az 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğu devam etti.

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, zorlu maratonun ilk 7 haftalık periyodunda 'Hangi takım ilk 11'inde daha fazla yerli oyuncuya şans verdi?' sorususunun yanıtını Skorer'den Mete Utku araştırdı.

İşte ortaya çıkan sonuç:

Fenerbahçe

Yerli rotasyonunda eli en güçlü takımlardan biri olan Fenerbahçe, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu gibi birçok önemli Türk oyuncuya sahip. Sarı-lacivertliler buna rağmen 7. haftası tamamlanan Süper Lig’de Türk oyunculara en az şans veren takım konumunda. Bir haftayı bay geçen ve 6 Süper Lig maçına çıkan Fenerbahçe, söz konusu maçların tamamında 8 yabancı, 3 yerli futbolcuyla sahaya çıktı.









Trabzonspor

Süper Lig'e Umut Bozok, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat gibi geçen sezonun dikkat çeken yerli futbolcularını transfer ederek başlayan son şampiyon Trabzonspor, oynadığı 7 karşılaşmanın 4’üne 3 yerli, diğerlerine ise 4 yerli oyuncuyla başladı.

Beşiktaş

Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Sanuç ve Cenk Tosun gibi transferle yerli oyuncu havuzunu genişleten Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael, 7 maçın 4'ünde 4 Türk oyuncuyu sahaya sürdü. 3 maçta ise 3 yerli isim ilk 11’de forma giydi.

Galatasaray

Bir önceki sezona damga vuran isimlerden biri olan Abdülkerim Bardakcı’yı kadrosuna katan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun ilk haftasında oynadıkları Antalyaspor maçına 5 Türk oyuncuyla çıktı. Diğer 6 müsabakanın 2’sinde 4, diğer maçlarda ise 3’er yerli oyuncuyla sahaya çıktı.

Süper Lig’in en genç ve en yaşlı takımları

Süper Lig’de mücadele eden 19 takım arasında en fazla yaş ortalamasına sahip takım 28.3 ile Sivasspor olurken, İstanbulspor 24.6 ile ligin en genç takımı olarak dikkat çekiyor.

19-Fenerbahçe

Teknik direktör Jorge Jesus, şu ana kadar 8 yabancı ve 3 yerli futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürdü. Kaleci Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor en çok süre alan Türk futbolcular olarak öne çıktı.

18-Kasımpaşa

Maçlarına ağırlıklı olarak 3 yerli futbolcuyla çıkan Kasımpaşa’da Ertuğrul Taşkıran, Sadık Çiftpınar ve Turgay Demircibaşı en fazla şans bulan isimler konumunda.

17-Fatih Karagümrük

Andreo Pirlo’lu Fatih Karagümrük, 6 maçın 1’inde 4, diğer maçlarda ise 3 yerli oyuncuyla oynarken, Jimmy Durmaz, Caner Erkin ve Salih Dursun en çok görev alan isimler oldu.

16-Trabzonspor

Bu sezon yerli transferlere ağırlık veren Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı takımın vazgeçilmez yerli isimlerinden olurken, Dorukhan Toköz de sakatlık yaşayana kadar Abdullah Avcı’nın en çok şans verdiği yerli futbolculardan biri oldu.

15-Medipol Başakşehir

Teknik direktör Emre Belözoğlu, oynanan 6 maçın yarısında 3, yarısında 4 yerli oyuncuya şans verdi. Volkan Babacan, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç öne çıkan isimler oldu.

14-Beşiktaş

Maçlara ya 3 ya da 4 yerli futbolcuyla başlayan Valerien Ismael’in tüm maçlarda ilk 11’de şans verdiği tek Türk Salih Uçan oldu. Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu da en çok şans bulan diğer yerli oyuncular olarak dikkat çekti.

13-Galatasaray

Ağırlıklı olarak 3 yerli futbolcuya ilk 11’de şans veren Galatasaray’ın vazgeçilmezleri Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı oldu. Altyapıdan yetişen genç savunmacı Emin Bayram ise Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında ilk 11'e dahil oldu.









12-Hatayspor

Büyük oranda 3 yerli futbolcuyla sahaya çıkan Hatayspor’da kaleci Erce Kardeşler ve Kamil Ahmet Çörekçi en çok şans bulan iki isim oldu.

11-Adana Demirspor

İtalyan teknik direktör Montella, ilk 11’de 4 ya da 3 yerli futbolcuyu sahaya sürerken kaleci Ertaç Özbir, Gökhan İnler, Yusuf Sarı ve Samet Akaydın’ı sıklıkla tercih etti.

10-Gaziantep

Sahaya genellikle 4 yerli futbolcuyla çıkan Gaziantep FK’da Günay, Furkan Soyalp, Ertuğrul Ersoy ve Mustafa Eskihellaç en çok süre alan Türk futbolcular olarak öne çıkıyor.

9-Antalyaspor

Ligin üçüncü haftası hariç ilk 11’de 4 yerli futbolcu tercih eden Nuri Şahin’li Antalyaspor’da Bünyamin Balcı, Güray Vural ve Veysel Sarı Akdeniz ekibinin değişilmez isimlerinden oldu.

8-Kayserispor

İlk 11’de 4 veya 5 yerli oyuncunun şans bulduğu Kayserispor’da kaleci Bilal Beyazıt ve Onur Bulut, teknik patron Çağdaş Atan’ın ilk tercihleri oldu. İlhan Parlak, Ramazan Civelek ve Arif Kocaman da sık sık şans buldu.

7-Konyaspor

Konyaspor’un başarılı teknik direkörü İlhan Palut ağırlıklı olarak 4 yerli isimle oynadı. Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Ahmet Oğuz ve Muhamet Demir vazgeçilmez isimler olarak dikkat çekti.

6-Giresunspor

Maç başına 4 ve üstü ortalamayla yerli oyuncuya şans veren Giresunspor’da kaleci Onurcan Piri, Alper Uludağ ve Hayrullah Bilazer, teknik patron Hakan Keleş’in en çok oynattığı yerli isimler olarak öne çıktı.

5-Ankaragücü

Süper Lig’de en fazla yerli oyuncu oynatan takımlardan biri olan Ankaragücü, kaleci Bahadır Güngördü, Oğuz Ceylan ve Atakan Çankaya fazla süre alırken son haftalarda yeni transferler Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci ve Emre Kılınç da ilk 11’e adını yazdıran oldu.

4-Ümraniyespor

Teknik direktör Recep Uçar, genellikle 4 veya 5 yerli oyuncuyla takımını sahaya sürerken Umut Nayır, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak en çok şans bulan isimler arasında yer aldı. Kalede ise Serkan Kırıntılı formanın birinci sahibi oldu.

3-Sivasspor

En fazla yerli futbolcu oynatan takımlar arasında olan Sivasspor, iki maçta 6 yerli oyuncuyla sahaya çıkaran Ziya Erdal, Uğur Çiftçi ve Caner Osmanpaşa, Rıza Çalımbay’ın en çok şans verdiği isimler arasında yer alıyor.

2-Alanyaspor

Süper Lig’de en çok yerli oynatan ikinci takım Alanyaspor oldu. İtalyan teknik adam Farioli, ligin ilk haftasında tam 7 yerli oyuncuya şans verirken Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu ve Furkan Bayır takımın önemli parçaları olarak öne çıkıyor.

1-İstanbulspor

Ligin açık ara en çok yerli oyuncu oynatan takımı İstanbulspor oldu. Osman Zeki Korkmaz’ın çalıştırdığı İstanbulspor, oynadığı 6 maçın 5 tanesinde 8, diğer 1 maçta ise tam 9 yerli futbolcuya şans vererek bu alanda Süper Lig’in açık ara lideri oldu. Yaz döneminden 8 futbolcuyu renklerine katan sarı-siyahlı ekibin bu transferlere bonservis bedeli ödememesi dikkat çekti.







