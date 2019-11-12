Yerel gazeteler, Trabzonspor'un 10 kişiyle kazandığı 1-0’lık Alanyaspor maçına geniş yer ayırdı.

Günebakış gazetesi, “Hayata dönüş!”, “Trabzonspor, 10 kişi mücadele ettiği maçta Alanya’yı dize getirdi”, Karadeniz, “Siz topunuz gelin. Bu ruh bu yürek hepinize yeter”, “Trabzonspor, hakem Abdulkadir Bitigen’in ilk yarıda skandal düdükler çaldığı mücadelede Alanyaspor’u 1-0 yenerken, maçın kahramanı 90 dakika büyük destek veren taraftar oldu” yorumlarını yaptı.

Taka Gazetesi, “Alayına isyan, zirveye selam” başlığını atarken, Kuzey Ekspres, “Fırtına söktü aldı”, Sonnokta ise “Hakemi de Alanya’yı da yendik” dedi.