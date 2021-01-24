Süper Lig'in 21’inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1'lik skorla yendi. Kentte yayınlanan yerel gazeteler, karşılaşmayı sayfalarında değerlendirdi, Bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.

Karadeniz Gazetesi, "Bordo mavili futbolcuların alınan 3 puanı ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür’e hediye etmesi duygulandırdı; Bu Galibiyet Ömür’e Bedel Hem de Süper”, Günebakış Gazetesi "Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe bürünen bordo mavililer Gençlerbirliği deplasmanından da istediğini alarak döndü; Trabzon Fırtınası”, Taka Gazetesi “Başkent deplasmanında Djanıny ve Ekuban’ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran fırtına, zirvedeki rakiplerinin ensesine yapıştı; Ankara Havası Değil Kolbastı” başlıklarını kullandı.

DHA