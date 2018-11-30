Yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan ve gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, iç sahadaki (Avrupa Ligi grupları ve sonrası) yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, bu maçların 8’inde kalesini gole kapattı. Öte yandan Avrupa’da son 17 iç saha maçının tamamında rakip fileleri sarsan Kanarya, Hırvat temsilcisi ile oynanan maçla birlikte bu serisini de sonlandırdı.

Elmas son maç öncesi cezalı

Fenerbahçe’de, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’le oynanan karşılaşma öncesi Elif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım kart sınırında yer alıyordu. Teknik ekip bu maç öncesi her iki futbolcuyu da gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarmıştı.

Hasan Ali herhangi bir sıkıntı yaşamadan mücadeleyi tamamlarken uzatma anlarındaki Zagreb’in tehlikeli atağında Elif, hücumu durdurmak adına rakibine faul yaptı. Hakem sarı kartını gösterdi ve genç oyuncu son haftadaki Spartak Trnava deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

Kaleci Harun korkuttu!

Sarı-Lacivertliler’in kalecisi Harun Tekin, ikinci yarıda taraftarların yüreğini ağzına getirdi. Dakikalar 71’i gösterdiğinde Harun, kalesine gelen topta sol tarafına doğru uzanarak topu kontrol etti. Ancak Harun bu sırada ayağa doğru kalkarken bir anda topu elinden kaçırdı. Top tam Fenerbahçe ağlarına doğru gidiyordu ki, tecrübeli eldiven çizgi üzerinde topu tekrar kontrol etmeyi başararak, herkese rahat bir nefes aldırdı.

21 gün sonra forma Jailson’da

Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Josef De Souza’nın orta sahadaki boşluğunu doldurma görevini üstlenen Jailson, her açıdan damgasını vurduğu 2-2 sona eren Galatasaray derbisinde hem gol atmış hem de 90 dakika sonunda karıytığı kavgadan dolayı 8 maçtan men cezası almıştı. Ligde cezalı olan Brezilyalı oyuncu, son olarak 8 Kasım’da 2- 0 kazanılan Anderlecht maçında sahne almıştı. Tecrübeli futbolcu formasına yine Avrupa Ligi’nde kavuştu ve 21 gün sonra dünkü Dinamo Zagreb karşılaşmasında ilk 11’de yer aldı.