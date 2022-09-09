Yenilmez şehir!

3 ön eleme turunu geçip, adını gruplara yazdıran Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ilk maçındaHearts ile deplasmanda kapıştı. Emre Belözoğlu'nun ekibi, ilk bölümde topa sahip olsa da etkili olamadı. Yalnızca yeni transfer Bertrand Traore'nin istekli görüntüsü, dikkat çeken tek detaydı. Akabinde İskoç ekibi, hızlı ataklarla temsilcimizi hayli zorladı. Bu bölümde uzun toplara mecbur bırakılmamıza rağmen kısa sürede toparlandık. Aleksic'in net pozisyonu sonrasında Duarte'nin çizgiden çıkardığı top, kırılma anı oldu. 26'da Hasan Ali, harika bir füze ile Başakşehir'i öne geçirdi: 0-1.Devrenin kalan bölümünde fırsatlar yakaladık ve oyun üstünlüğünü alışımız temsilcimizi rahatlattı.

Bariz üstünlük!

İkinci yarıda da bariz üstünlüğümüz vardı. Okaka'nın 50'de direkte patlayan topu sonrasında Hearts adeta nefes alamadı. 67'de Deniz Türüç'ün ortasındaNdayishimiye farkı 2'ye çıkardı. 75'te Okaka, 82'de Berkay Özcan direnci düşenHearts karşısında skoru belirledi: 0-4. Kalan bölümde de rakibine şans tanımayan Başakşehir, gruptaki ilk maçında 3 puanla tanıştı. Bu arada İstanbul temsilcisi, bu sezon 11. resmi maçında 7 galibiyet ve 4 beraberliğe ulaştı.

Mertcan Polat