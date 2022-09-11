Yenilenen Galatasaray, Kasımpaşa karşısında seri peşinde

Üst üste yaptığı transferlerle futbol gündemine damgasını vuran Galatasaray , bu gövde gösterisini artık sahaya da yansıtmanın hesapları içinde. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kaldığı Gaziantep maçında müthiş bir efor sergileyen ve son dakikada gelen golle 3 puanı hanesine yazdıran SarıKırmızılılar, ligde artık seri galibiyetlere ulaşmayı hedefliyor. Sırasıyla Antalya'yı yenip Giresun'a yenilen, Ümraniye'yi mağlup edip Trabzon'la berabere kalan, son olarak Gaziantep'i uzatmalarda yıkan Galatasaray, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi yaşarken, attığı 4 gole karşın kalesinde 2 gol gördü. Aslan'da bu 4 golün 3'ünü de 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis kaydetti, diğeri ise kendi kalesine gol olarak kayıtlara geçti.

Aynı performansı istiyor

Geride kalan 5 hafta boyunca hiçbir maçta son dakikaya kadar düğümü çözemeyen Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında farklı bir tarife uygulamak için sahada olacak. Aslan'ın hocası Okan Buruk öğrencilerinden özellikle Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısındaki performansı beklediğini ifade etti. Bu doğrultuda Kasımpaşa karşısında ilk 11'de ciddi bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

Abdülkerim yerine Emin

Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı'nın yerine, Gaziantep karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor. 11'de 3 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan Buruk'un tercihini Emin, Yunus ve Kerem'den yana kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak sol bekte Aanholt'un yerine Kazımcan'ın görev alması ve Kerem ya da Emin'in yerine bir yabancı tercihi yapılması da seçenekler arasında.

Mata kadroda beklenmiyor

Galatasaray camiasındaki asıl merakla beklenen konulardan biri, Kasımpaşa maçının sonucu kadar, yeni transferlerin durumu olacak. Transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross'a imza attıran Sarı-Kırmızılılar'da, hangi oyuncuların kadroda olacağı, soru işaretleri arasında. Okan hoca, yaz başından beri bireysel çalışan Mata'nın süreye ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Ancak diğer transferlerin büyük çoğunluğunun kulübedeki yerini alması bekleniyor.

Gol yükü Gomis'te

Ligde geride kalan5hafta itibarıyla Galatasaray kadrosunda Gomis'ten başka gol atan oyuncu yok. 3 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki santrforun, bugünkü Kasımpaşa deplasmanında da ilk 11'de olması bekleniyor. Önceki gün antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Seferovic'in oynayıp oynamayacağı bugünkü son kontrollerle netleşecek. İsviçreli golcü maça yetişse bile, Okan hocanın oyuncusunu ikinci yarıda sahaya süreceği tahmin ediliyor.

Icardi heyecanı

Galatasaray taraftarı dört gözle yeni transfer Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılı formayı giymesini bekliyor. Uzun süredir takımdan ayrı olan Arjantinli yıldızın fiziksel açıdan hazır olmadığını, Okan Buruk bizzat açıklamıştı. Ancak oyuncunun en azından kulübede oturma ihtimali oldukça yüksek. Okan hocanın yardımcılarıyla yaptığı görüşmede, maçın erken kopması durumunda kısa sürede olsa Icardi'yi oynatmak istediği öğrenildi.