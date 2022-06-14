Yenilenen Blade, Merih Demiral ile geri dönüyor

Türkiye’nin önde gelen kişisel bakım ve kişisel temizlik şirketlerinden biri Evyap’ın erkek deodorant markası Blade, yenilenerek pazara iddialı bir dönüş yapıyor. Kapsamlı tüketici araştırmaları ve Evyap’ın AR-GE merkezinde yürütülen bilimsel çalışmalar doğrultusunda ürünlerini yenileyen Blade’in, paraben, alüminyum ve silikon içermeyen formülü ve 6 farklı kokusu, ter kokusunun engellenmesine yardımcı oluyor. Cool Fresh, Green Dream, Self Confidence, Mountain Fresh, Marine Fresh ve Deep Chill kokularıyla gün boyu ferahlık hissi veren yeni Blade deodorant serisi, böylece aktif hayatın kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Blade’in yeni “Ter dök, ter kokma” kampanyasının yüzü ise A Milli Takım ’ın yıldız futbolcularından Merih Demiral oldu. Geride bıraktığımız sezonu İtalya'nın Atalanta takımında geçiren, Juventus oyuncusu ve Milli Takımımızın da vazgeçilmez savunma oyuncularından biri olan Merih ile çekilen reklam filmi, 13 Haziran tarihinde yayına giriyor. Merih Demiral, yeni Blade deodorant serisi ile ilgili “Sporcu olmak, fiziksel performansımızı her zaman en üst noktada tutmamızı gerektiriyor. Gün içinde çok yoğun bir tempomuz var, antrenmanlar ve tabii ki maçlar nedeniyle terliyoruz. Blade tam bana göre, hem ter kokmuyorum hem de her zaman ferah ve iyi hissediyorum. Benim gibi, tempolu ve koşuşturmalı bir hayat yaşayanlar, Blade kullanınca ne dediğimi daha iyi anlayacaklar. Böyle köklü ve performansı yüksek bir markanın yüzü olmaktan çok mutluyum. Umarım, iş birliğimiz uzun soluklu olur” dedi.

Blade’in, erkek deodorant kategorisine iddialı bir dönüş yaptığını ifade eden Evyap Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Lideri Zeynep Kalkandelen Kırateli ise, şunları söyledi: “Blade, erkek deodorant pazarında zaten güçlü bir markaydı. Ama şimdi yenilenen formülü, yeni marka elçisi ve çok daha güçlü bir seri ile raflarda yerini aldı. Yapılan araştırmalar ışığında markamızın logosunu ve ambalaj tasarımlarını yeniledik. Bununla beraber, tüplerimizi daha pratik bir boya getirdik. Şimdi, Blade’in bilinen kapaklar yerine çok daha rahat kullanabileceğiniz bir çevir-aç kapağı var. Tüketicilerimiz, artık Blade’i kolayca yanlarında taşıyıp ihtiyaç duydukları anda rahatça kullanabilecekler.”

Son yıllarda, tüketici beklentilerinin de evrildiğini ifade eden Kırateli, “Blade’in içeriğini yeni dünyanın beklentileri ışığında tekrar değerlendirdik. Temiz içeriğin artık tüketiciler için önemli bir kriter olduğunun farkındayız. Bu nedenle %0 formülü ile, geliştirdiğimiz deodorantlarımızda paraben, alüminyum ve silikon kullanmıyor, yenilenen Blade ile terlemeyi değil ter kokusunu önlüyoruz. Aynı zamanda, dünyanın geleceğinin temiz ve adaletli olması için çalışan bir marka olmak istiyoruz. Yeni kampanyamız ile ortaya koymak istediğimiz en önemli konulardan biri de bu” dedi.

Evyap, yeni Blade deodorant serisi ile kadın deodorant pazarında Emotion ile yakaladığı başarıyı erkek deodorant pazarında da devam ettirmeyi amaçlıyor. Blade’in yeni iletişim kampanyası, TV ile birlikte, dijital kanallar, sosyal medya kampanyaları, PR etkinlikleri ve mağaza içi aktivasyonları kapsayacak.



