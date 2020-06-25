Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaştı, sözleşmesi feshedildi!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen ara sonrası yeniden başlayan Portekiz Ligi'nde Setubal, Boavista'ya deplasmanda 3-1 mağlup olurken, maçtan birkaç saat sonra Antonucci sosyal medya fenomeni kız arkadaşı 22 yaşındaki Ginevra Lambruschi ile dans ettiği videoyu TikTok hesabından paylaştı.

Bu paylaşım, Vitoria Setubal yönetimini kızdırdı ve 21 yaşındaki genç oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

Antonucci, bu videonun ardından bir video daha yayınlayıp kulüp ve taraftarlardan özür dilese de takımdan gönderilmesini engelleyemedi.