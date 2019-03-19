Geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda'nun Christchurch kentinde bulunan iki camiye Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant tarafından silahlı terör saldırısı gerçekleştirimiş ve 50 müslüman hayatını kaybetmişti.

Bütün dünyada büyük yankı uyandıran bu kanlı eylem sonrası ülkenin Canterbury kentindeki Rugby takımı The Crusaders, (Haçlılar) müslümanlar için hassasiyet göstermek adına isim değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Yeni Zelanda Spor Bakanı Grant Robertson CNN'e yaptığı açıklamada ''Canterbury'deki bu durum tabi büyük bir sorun. The Crusaders, Rugby dünyasında bilinen bir marka. Bence isim değişikliği konusunda görüşmelerin kısa süre içince başlaması gerekiyor.'' dedi.

The Crusaders maskotları, maçlardan önce savaşçı kostumü giymiş atlı askerler olarak sahada taraftarları selamlıyor.

9 kez Süper Rugby şampiyonasını kazanan takım, hali hazırda maçlara The Crusaders ismiyle çıkıyor. Kulüp CEO'su Colin Mansbridge de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

''Cuma günü Christchurch'te yaşanan olay bizim anlayışımızın tam tersidir. Bizim anlayışımız barışı, ve huzuru barındırıyor. Cuma günü yaşanan saldırı sonrası olaydan etkilenen müslüman topluluğuna destek olmak bizim birincil görevimiz. Uygun bir zamanda isim değişikliği konusunda fikrimizi sunacağız elbette. Müslüman topluluğunun da dahil olduğu bir ortak görüşme altında bu durumu ele alacağız.''