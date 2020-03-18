Yeni Zelanda'da futbol sezonu sonlandırıldı ve şampiyon belirlendi

Corona virüsü salgınının etkisi sonucunda Yeni Zelanda'da futbol ligi sona ererken lider durumdaki Auckland City, şampiyon olarak ilan edildi.

18 Mart 2020, Çarşamba 11:40 Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda'da futbol sezonu sonlandırıldı ve şampiyon belirlendi

Dünya genelinde etkisini sürdüren corona virüs salgını, futbola da darbe vurmaya devam ediyor. 

Covid-19 salgını ve onun yarattığı güvenlik endişeleri neticesinde futbol ligi sona erdirilirken Auckland City, 2019-20 sezonunun şampiyonu olarak belirlendi. 

Auckland City Başkanı Ivan Vuksich yaptığı açıklamada, "Kimse futbolun bu şekilde sona ermesini istemezdi. Covid-19'un yarattığı gerçekler ve hükümet tavsiyeleri çerçevesinde doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ligin şampiyonu unvanını aldık ama tam olarak kazanan olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü daha 4 maç vardı ve her şey olabilirdi" ifadelerini kullandı. 


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