Dünya genelinde etkisini sürdüren corona virüs salgını, futbola da darbe vurmaya devam ediyor.

Covid-19 salgını ve onun yarattığı güvenlik endişeleri neticesinde futbol ligi sona erdirilirken Auckland City, 2019-20 sezonunun şampiyonu olarak belirlendi.

Auckland City Başkanı Ivan Vuksich yaptığı açıklamada, "Kimse futbolun bu şekilde sona ermesini istemezdi. Covid-19'un yarattığı gerçekler ve hükümet tavsiyeleri çerçevesinde doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ligin şampiyonu unvanını aldık ama tam olarak kazanan olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü daha 4 maç vardı ve her şey olabilirdi" ifadelerini kullandı.



