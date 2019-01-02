Süper Lig’de ilk yarı itibariyle beklentilerin altında kalan Beşiktaş’ta yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in uzun süredir istediği Burak Yılmaz’ın transferi konusunda sona yaklaştı. Güneş’in, golcü sorununu çözmek adına rotayı çevirdiği Burak için Siyah-Beyazlılar’ın Başkanı Fikret Orman, bizzat harekete geçti. Bordo-Mavililer’in kadro dışı bıraktığı tecrübeli futbolcunun, Kara Kartal’dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Güneş’in, yarın başlayacak Antalya kampına Burak’ın da yetişmesini talep ettiği ifade edildi. Alacaklarına karşılık Trabzon’dan bonservisini istediği konuşulan yıldız oyuncuyla ilgili olarak Siyah-Beyazlılar’da Başkan Orman’ın, Karadeniz temsilcisinin Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile masaya oturup, tüm sıkıntıları çözerek bu işi bitireceği öğrenildi.

Babası da doğruladı...

Bu arada Burak’ın babası Fikret Yılmaz da, oğluyla ilgili olarak, “Beşiktaş’ın ilgisi var. Bunu zaten herkes biliyor. Karşılıklı fedakârlıklar olabilir. Ben Beşiktaşlıyım ve oğlumun orada forma giymesini isterim. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum” sözleriyle, transfere yeşil ışık yaktı.

Orhan Yıldırım

Bu haberi de okudular Kalede operasyon! Şenol Güneş, Onur Kıvrak'ı istedi