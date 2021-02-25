Yeni yılda en çok oynanan MMORPG oyunları açıklandı

Her ay açıkladığı satış raporlarıyla Türkiye oyun ve e-pin sektörünün durumunu gözler önüne seren Oyunfor, 2021’in ilk aylarında PC platformunda en çok oynanan 10 MMORPG oyununu açıkladı. Açıklanan listeye göre 2021’in ilk iki ayında en çok oynanan MMORPG oyunu Black Desert Online olurken, Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve 2014 yılında piyasaya sürülen oyuna olan ilginin 2021 yılında artarak devam ettiğini belirtti ve şunları ekledi: ¨Yayınlanacak olan güncellemelerle birlikte Black Desert Online’ın Türkiye’deki aktif oyuncu sayısını katlayarak artıracağını düşünüyoruz. Diğer yandan, yayınlanmalarının üstünden 15 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın Metin2 ve Knight Online gibi oyunların 2021 yılının ilk aylarında da popülaritesini koruduğunu ve ilk iki sırayı zorladığını görüyoruz.¨

2021’de en çok oynanan 10 MMORPG oyunu:

1. Black Desert Online

2. World of Warcraft: Shadowlands

3. Metin2

4. Knight Online

5. Silkroad Online

6. Blade and Soul

7. Cabal Online

8. The Elder Scrolls Online

9. Albion Online

10. Final Fantasy XIV Online

Listenin ikinci sırasında ise, Blizzard Entertainment tarafından 2004 yılında piyasaya sürülen ve yıllar boyunca en çok oynanan oyunlardan biri olmayı başaran World of Warcraft (WoW) yer alıyor. 2020’nin Ekim ayında yayınlanan Shadowlands eklentisiyle milyonlarca fanının tekrar dikkatini çeken WoW, 2021 yılında da yükselişini devam ettirecek gibi görünüyor.

Ülkemizde uzun yıllardır popülerliğini korumayı ve 2021’in ilk aylarında en çok oynanan üçüncü MMORPG oyun olmayı başaran Metin2’nin son dönemde, gelen yeni sunucular ile birlikte aktif oyuncu sayısını arttırmaya devam ettiği edinilen bilgiler arasında.

İlk olarak 2002’nin Haziran ayında demo - beta sürümünün sunucularını Knight Empire ismiyle kullanıma açan ve 2004 yılında, yeni ismini aldığı günden bu yana ülkemizdeki popülerliğini koruyan bir diğer MMORPG oyunu Knight Online ise 2021’in ilk aylarında MMORPG kategorisinde en çok oynanan dördüncü oyun oldu.

Sandbox Interactive tarafından geliştirilen ve Temmuz 2017’de piyasaya sürülen Albion Online, ilk yayınlandığında kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış, daha sonra beklenen gelişimi gösteremeyerek oyuncu kaybetmeye başlamıştı. Steam üzerinden satışa sunulan oyun, kaybedilen oyuncu kitlesini tekrar oyuna çekmek amacıyla 2019’un Nisan ayında kalıcı olarak ücretsiz hale getirilmiş ve salt microtransaction (oyun içi alışveriş) sistemi benimsenmişti. Albion Online'ın ilk 10'da yer alması, bu stratejinin olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.