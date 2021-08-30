Yeni yabancı kuralının kralı Trabzonspor

Son dönemde altyapısından çıkardığı ve Türk futboluna hediye ettiği yıldızlarla dikkat çeken Trabzonspor yeni yabancı kuralıyla birlikte ligin en rahat ekiplerinden birisi... Kural, 'İlk 11'de en az 3 Türk futbolcu oynamalı' derken Bordo-Mavililer, Giresun karşısına ilk 11'de 5 yerli futbolcuyla çıktı. Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür ilk 11'de maça başladı. İkinci devrede Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı girerken, 87'de de Hamsik çıktı, Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu.

Kulübede 10'un 7'si...

Böylece Karadeniz devi karşılaşmayı sahadaki 6 yerli futbolcusuyla tamamladı. Öte yandan Fırtına'nın yedek kulübesindeki 10 futbolcudan 7'sinin de Türk olması dikkat çekti.