Yeni XCOM oyunu Chimera Squad duyuruldu

2K ve Firaxis Games yeni XCOM oyunu XCOM: Chimera Squad ile sürpriz yaptı. XCOM 2 üzerinden geçen olayların 5 yıl sonrasında geçecek Chimera Squad’ın uzun soluklu bir devam oyunu yerine küçük çapta bir uyarlama olacağı ifade ediliyor.

Oyunda bir insan ve uzaylı ortağının kontrolünü alıyorsunuz ve istila sonrası dünyada dengelemeye çalışıyorsunuz. Normal seriden farklı takım üyelerinin yer alacağı oyunda kendine özgü yetenekleri ve kişilikleri olan 11 insan ve yaratık ajan seçilebilecek.

Breach Mode adlı yeni bir savaş aşaması ise oyuncuların aksiyon başlamadan önce takım üyelerinin giriş noktalarına nasıl yerleştirileceğini seçmesini sağlıyor. Ek olarak, sıralar artık takım tabanlı mekanik yerine her eylem tamamlandığında müttefikler ve düşmanlar arasında değişebiliyor.

XCOM: Chimera Squad, 24 Nisan tarihinde Steam üzerinden oyuncular ile buluşacak. Şimdiden ön sipariş verme şansına da sahipsiniz. 1 Mayıs tarihine kadar oyunu satın alanlar ise 99 TL yerine 49.50 TL ödeyecek.